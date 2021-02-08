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HaberlerGündem3. SayfaSON DAKİKA: Yenge cinayetinde yeni görüntü! Son kez böyle görüntülenmiş - Haberler
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Öldürülmeden 1 gün önce! Yenge cinayeti!

Ardahan'da, kız kaçırma nedeniyle çıkan tartışmada Cemil Akbulut (33),tabancayla yengesi Gonca Akbulut'u (43) göğsünden vurarak öldürdü. Cemil Akbulut jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, Gonca Akbulut'un ölmeden bir gün önce, köylerine gelen gazeteciler tarafından görüntülendiği ortaya çıktı

SON DAKİKA: Yenge cinayetinde yeni görüntü! Son kez böyle görüntülenmiş - Haberler
Öldürülmeden 1 gün önce! Yenge cinayeti!
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DHA

Ardahan'ın Posof ilçesine bağlı Derendere köyünde kan donduran cinsten bir olay meydana geldi. Serkan Ç. (24),iddiaya göre 16 yaşındaki T.A.'yı kaçırdı.

Olayın ardından iki ailenin de fertleri önceki gün saat 18.30 sıralarında bir araya geldi. Aile fertleri, gerginliğin sona ermesi için konuştuğu sırada tartışma çıktı.

AĞABEYİNİN EŞİNİ GÖĞSÜNDEN VURDU

DHA'da yer alan habere göre tartışma büyüyerek kavgaya dönüşünce T.A.'nın amcası Cemil Akbulut (33),ağabeyinin eşi 4 çocuk annesi Gonca Akbulut'u (43) tabancayla vurdu. Gonca Akbulut, merminin göğsüne isabet etmesi sonucu kanlar içinde yere yığıldı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Gonca Akbulut'un hayatını kaybettiği belirlendi. Akbulut'un cansız bedeni morga konuldu. Jandarma ekipleri ise, Cemil Akbulut'u gözaltına alıp, işlemleri için karakola götürdü.

ÖLMEDEN BİR GÜN ÖNCE KAMERADA

Gonca Akbulut'un ölmeden bir gün önce, köylerine gelen gazeteciler tarafından ekmek yapmak için tandıra gittiği sırada başında leğenle hamur taşırken görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülerde gazetecilerin "Nereye gidiyorsun?" sorusuna Akbulut, "Ekmek yapmaya" diye cevap veriyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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