Türkiye’nin ilk şehirlerarası seyahat firmalarından biri olan Kamil Koç'un Almanya merkezli Flixmobiliy'e devri için Rekabet Kurumu'na başvuru yapıldı. Kurumun internet sitesinde yayınlanan başvuruda "Göksu Seyahat ve Taşımacılık A.Ş.'nin tüm kontrolünün doğrudan ve böylelikle Kamil Koç Otobüsleri A.Ş. ve iştiraklerinin dolaylı tek kontrolünün Flixmobiliy GMBH tarafından devralınması" açıklaması yer aldı.

YILDA 17 MİLYON YOLCU TAŞIYOR

Şirketin internet sitesinde yer alan bilgiye göre 1926’da kurulan Kamil Koç'un bin araçlık filosu, 4 bin çalışanı bulunuyor. Yılda 17 milyon yolcuya hizmet veren Kamil Koç ayrıca şehir içi personel taşımacılık alanında da faaliyet gösteriyor.

2013 YILINDA ACTERA GROUP'A SATILMIŞTI



Kamil Koç, 2013 yılında sermaye şirketi Actera Group'a satılmıştı.

2011 YILINDA KURULAN FLIXMOBILIY AB VE ABD'DE HİZMET VERİYOR





2011 yılında Almanya merkezli kurulan Flixmobiliy, Avrupa ve ABD'de Flixbus adıyla hizmet veriyor. İnternet sitesinde yer alan bilgiye göne 2013 yılında kurulan FlixBus, bugüne kadar 100 milyondan fazla insana hizmet verdi. Avrupa’nın en büyük şehirlerarası otobüs ağını oluşturan FlixBus, 2015 yılında, Fransa, İtalya, Danimarka, Hollanda, Hırvatistan’da uzun mesafe güzergahları ve Norveç, İspanya ve İngiltere’ye sınır ötesi hizmetler sunmaya başladı.