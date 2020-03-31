Kamu memur alımı ile ilgili detaylar vatandaşlar tarafından takip edilmeye devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 62 kamu kurum ve kuruluşuna 6 bin 219 memur alımı yapılacağını duyurdu. Peki, memur alımı ne zaman? İşte, 2020 memur alımları ile ilgili detaylar...

MEMUR ALIMI NE ZAMAN 2020

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının ortak çalışmasıyla hazırlanan, kamu kurum ve kuruluşlarının 2020 yılında açıktan veya nakil yöntemiyle yapabilecekleri ilave atama sayıları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından çıkarılan kararla belirlendi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Yeni Koronavirüs ile mücadele esnasında kamu hizmetlerinin aksamaması ve etkin mücadelenin yürütülebilmesi için söz konusu atamaların destekleyici olacağı belirtildi. 2020 yılı şubat ayında Cumhurbaşkanlığı kararıyla 635’i üniversitelere, 431’i diğer kurumlara olmak üzere toplam 1.066 atama izni verildiği de ayrıca hatırlatıldı.

Bakanlık açıklamasında, “2020 yılı için kamuda açıktan veya nakil yöntemiyle atanacak ilave personel sayıları Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleri ile belirlendi. Bu kapsamda, 62 Kamu Kurum ve Kuruluşuna 6.219 atama yetkisi verildi.” ifadeleri yer aldı.

Karar kapsamında, 127 üniversiteye 1.016 ilave atama yapılacak. Böylece 2020 yılında açıktan ve nakil yöntemleriyle üniversiteler toplamda 1.651, diğer kurumlar da toplamda 6.650 ilave atama gerçekleştirmiş olacak.

MEMUR ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Adayların başvurularda T.C. vatandaşı olmaları, 18 yaşını doldurmuş olmaları ve 35 yaşını geçmemiş olmaları, kamu haklarından mahrum olmamaları, güvenlik ve arşiv araştırmasının olumlu olması eğitim şartlarında en az lise, önlisans ve lisans mezunu olmaları gerekmektedir. Diğer genel ve özel şartlar ilanlarda açılanan başvuru kılavuzunda ayrıntılı olarak açıklanacak. İlanların ne zaman açıklanacağı konusunda ise bir açıklama gelmedi.