Kanada, her bir sigaranın üzerine "sağlığa zararlı" uyarısı koyacak Kanada, 2001'de sigara paketlerine "sağlığa zararlı" uyarısı koyarak dünyada öncü olmasının ardından, bu kez de her bir sigaranın üzerine uyarı koymayı planlıyor

Anadolu Ajansı Giriş: 02.08.2023 - 11:21 Güncelleme: 02.08.2023 - 11:21 facebook

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