Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarında önceliği gelecek vadeden isimlere veren Fenerbahçe'nin sürpriz bir ismin peşinde olduğu ortaya çıktı.

Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre Sarı-Lacivertliler, kalecisi Carlos Kameni'nin Barcelona altyapısında eğitim alan 14 yaşındaki oğlu Luka Kameni'yi almak istiyor. Babası gibi kaleci olmayı isteyen ve yetenekleriyle dikkat çeken Luka Kameni'yi kendi altyapısına kazandırmak isteyen Fenerbahçe, böylece geleceğe yönelik bir adım daha atmayı planlıyor.

Fenerbahçe ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan 34 yaşındaki Kameni ile yola devam edilmesinde bu transferin etkili olduğu öğrenilirken tecrübeli eldivenin oğluyla ilgili kesin kararını vermesi bekleniyor.

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