Kar barajlara yaradı, peki ya tarıma?

Son bir haftadan bu yana tüm yurt kar yağışı altında. Tabii başta İstanbul olmak üzere bu yağışlar barajlara yaradı.

Peki bu kar yağışının tarıma etkisi nasıl olur? Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız anlattı:

Ekim 2024’te başlayan yeni su yılında ülkemizin özellikle orta ve batı yarısında yeterli sonbahar ve kış yağışları oluşmadı. Son 7 günde ülkemizin büyük bölümünde kar yağışı görüldü. Kar yağışı en çok (50-100 cm) Doğu Anadolu’nun batısı ile Doğu ve Orta Karadeniz’de yoğunlaştı. Diğer bölgelerimizde ise kar yağışı 1-25 cm arasında gerçekleşti.

Bu yağışların bölgelere göre değişen miktarlarda, toprağı, yeraltı suyunu ve baraj depolarını besleyeceği söylenebilir. Ancak bu etkinin yurdun büyük bir bölümünde yetersiz kalacağı görülmektedir. Bu nedenle ilkbahar yağışlarının önemi devam etmektedir.

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Kar, yavaş eridiği için toprağa suyun daha derinlemesine nüfuz etmesini ve toprağın uzun dönem beslenmesini sağlar. Bu durum, özellikle yağmura bağlı tarım yapılan bölgelerde ilkbahar aylarında tarım ürünlerinin su ihtiyacı açısından önemlidir.

Kar yağışı, uygun miktarda ve doğru zamanlamada gerçekleştiğinde tarımsal üretime büyük faydalar sağlar. Ancak aşırı kar yağışı ve beklenmedik don olayları, tarımsal faaliyetleri olumsuz etkileyebilir.

Kar yağışı özellikle yüksek dağların bulunduğu nehir havzalarında doğal bir su depo alanı olur. Bu karlar bahar aylarında eriyerek bir kısmı yeraltı sularını besler diğer bölümü ise suni depolara, doğal göllere ve baraj göllerine akar. Kar yüksek kesimlere yeterli miktarda düşmüş ise belirli bir süre boyunca yavaş yavaş eriyerek su kaynaklarını düzenli bir şekilde besler.

Kar erimesi, tarım alanlarının sulanmasını destekler ve kurak dönemlerde su ihtiyacını karşılar. Kar yağışı uygun bölgelerde yeraltına doğrudan süzülerek veya nehirleri besleyerek dolaylı bir şekilde yeraltı suyunu ve kaynakları besler. Kar yağışı sonrasında düzenli bir erime ile mineral tabakaları arasından süzülerek yeraltı suyuna karışan sular mineralli kaynak sularını da besler.