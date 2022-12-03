Öğretmenler aldıkları tekerlekli sandalyelerle engelli öğrencileri sevindirdi

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KARABÜK (AA) - Karabük'te ilkokul öğretmenleri kendi aralarında para toplayarak aldıkları 3 tekerlekli sandalyeyi bedensel engelli öğrencilere hediye etti.

Şehit Cevdet Çay İlkokulu Müdürü İdris Kınasakal, bedensel engelli öğrencilere tekerlekli sandalye almak için okulda çalışma başlattı.

Kampanyaya kayıtsız kalmayan okulun öğretmenleri ve Kınasakal, aralarında topladıkları parayla 3 tekerlekli sandalye aldı.

Tekerlekli sandalyelerin ihtiyaç sahibi bedensel engelli öğrencilere teslimi için tören düzenlendi.

Törene, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, okul yöneticileri, öğretmenler, engelli öğrenciler ve veliler katıldı.

Akbaş tarafından teslim edilen tekerlekli sandalyeleri alan öğrenciler sevinç yaşadı.

Engelli öğrencilere tekerlekli sandalye alan okul müdürü ile öğretmenlere teşekkür eden Akbaş, "Engelli öğrencilerimizin geleceğe daha emin adımlarla yürümesini sağlamak için tüm gayretimizle çalışıyoruz." dedi.





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