Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        GÜNCELLEME - Karabük'te kardan kapanan köy yollarının tamamı ulaşıma açıldı

        Karabük'te kar nedeniyle kapanan 107 köy yolunun tamamı ekiplerin çalışmalarının ardından ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 17:24 Güncelleme: 25.12.2023 - 17:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Karabük'te kardan kapanan köy yollarının tamamı ulaşıma açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karabük'te kar nedeniyle kapanan 107 köy yolunun tamamı ekiplerin çalışmalarının ardından ulaşıma açıldı.

        Valilikten yapılan açıklamada, dün il genelinde etkili olan kar nedeniyle İl Özel İdaresi sorumluluk sahasındaki 107 köy yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi.

        Açıklamada, "Kapanan 107 köy yolumuz İl Özel İdaremiz ekipleri tarafından anında gerçekleştirilen müdahaleler ve özverili çalışmalar sonucu ulaşıma açılmış olup kapalı köy yolumuz bulunmamaktadır." ifadesi kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kartal nefes aldı!
        Kartal nefes aldı!
        Sergen Yalçın açıklaması
        Sergen Yalçın açıklaması
        Yol kesen taksiciler gözaltına alındı
        Yol kesen taksiciler gözaltına alındı
        Borsada kabus devam ediyor
        Borsada kabus devam ediyor
        Şehitler memleketlerine uğurlandı
        Şehitler memleketlerine uğurlandı
        Nijerya'da saldırı: 113 kişi öldü
        Nijerya'da saldırı: 113 kişi öldü
        31 Aralık 2024'e kadar uzatıldı
        31 Aralık 2024'e kadar uzatıldı
        Navalny'nin akıbetine ilişkin yeni açıklama
        Navalny'nin akıbetine ilişkin yeni açıklama
        Başkent'te korkunç olay! 4 çocuk annesini öldürdü!
        Başkent'te korkunç olay! 4 çocuk annesini öldürdü!
        Kaza sonrası motosikletliye kaskla darp!
        Kaza sonrası motosikletliye kaskla darp!
        "Temiz eller operasyonu yapılsın"
        "Temiz eller operasyonu yapılsın"
        "Barış ile ilişkim yok"
        "Barış ile ilişkim yok"
        "Yıllık 85 milyon yolcu ağırlayacak"
        "Yıllık 85 milyon yolcu ağırlayacak"
        Hasan Arat'tan flaş sözler!
        Hasan Arat'tan flaş sözler!
        2023'ün ayrılıkları
        2023'ün ayrılıkları
        En kaliteli yaşam sunan 20 şehir!
        En kaliteli yaşam sunan 20 şehir!
        Ünlü astrolog Hande Kazanova'dan yıllık burç yorumları
        Ünlü astrolog Hande Kazanova'dan yıllık burç yorumları
        Wanda Nara'dan morluk göndermesi
        Wanda Nara'dan morluk göndermesi
        "Evlenmediği için evde kalmış olunmuyor"
        "Evlenmediği için evde kalmış olunmuyor"

        Benzer Haberler

        Karabük Üniversitesinde "Karabük'ten Gazze'ye İnsanlık Hattı" paneli düzenl...
        Karabük Üniversitesinde "Karabük'ten Gazze'ye İnsanlık Hattı" paneli düzenl...
        Karabük'te tırla çarpışan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
        Karabük'te tırla çarpışan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
        Karabük'te fırtınada direklerin devrilmesi nedeniyle 18 köye elektrik veril...
        Karabük'te fırtınada direklerin devrilmesi nedeniyle 18 köye elektrik veril...
        Karabük'te kar nedeniyle kapanan 107 köy yolunun 73'ü açıldı
        Karabük'te kar nedeniyle kapanan 107 köy yolunun 73'ü açıldı
        Karabük'teki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 6 zanlıdan 1'i tutukland...
        Karabük'teki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 6 zanlıdan 1'i tutukland...
        Karabük Üniversitesi YÖK raporunun 5 başlığında ilk 5'e girdi
        Karabük Üniversitesi YÖK raporunun 5 başlığında ilk 5'e girdi