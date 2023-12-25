GÜNCELLEME - Karabük'te kardan kapanan köy yollarının tamamı ulaşıma açıldı
Karabük'te kar nedeniyle kapanan 107 köy yolunun tamamı ekiplerin çalışmalarının ardından ulaşıma açıldı.
Karabük'te kar nedeniyle kapanan 107 köy yolunun tamamı ekiplerin çalışmalarının ardından ulaşıma açıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, dün il genelinde etkili olan kar nedeniyle İl Özel İdaresi sorumluluk sahasındaki 107 köy yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi.
Açıklamada, "Kapanan 107 köy yolumuz İl Özel İdaremiz ekipleri tarafından anında gerçekleştirilen müdahaleler ve özverili çalışmalar sonucu ulaşıma açılmış olup kapalı köy yolumuz bulunmamaktadır." ifadesi kullanıldı.
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