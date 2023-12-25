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        Karabük'te kar nedeniyle kapanan 107 köy yolunun 73'ü açıldı

        Karabük'te kar nedeniyle kapanan 107 köy yolundan 73'ü, ekiplerin çalışmalarının ardından ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 17:24 Güncelleme: 25.12.2023 - 17:33
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        Karabük'te kar nedeniyle kapanan 107 köy yolunun 73'ü açıldı
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        Karabük'te kar nedeniyle kapanan 107 köy yolundan 73'ü, ekiplerin çalışmalarının ardından ulaşıma açıldı.

        Valilikten yapılan açıklamada, dün il genelinde etkili olan kar yağışı sonucu İl Özel İdaresi sorumluluk sahasındaki 107 köy yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi.

        Açıklamada, "İş makinelerimiz ile sahada yapılan karla küreme çalışması neticesinde 73 köyümüzün yolu ulaşıma açılmıştır. Kapalı olan 34 köy yolumuzun ulaşıma açılması için çalışmalar aralıksız devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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