Keltepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı
Karabük'ün kış turizmi lokasyonlarından Keltepe Kayak Merkezi'ndeki kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Karabük'ün kış turizmi lokasyonlarından Keltepe Kayak Merkezi'ndeki kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Gençlik ve Spor Bakanlığınca 3 yıl önce hizmete alınan 2 bin rakımlı kayak merkezindeki yoğun yağışın ardından bölgedeki kar kalınlığı 60 santimetre ölçüldü.
Hava sıcaklığının en yüksek 5, en düşük sıfırın altında 3 derece seyrettiği merkezde sezon açılışının, yeterli kar olması durumunda yılbaşından sonraki ilk hafta sonu yapılması planlanıyor.
Bu arada kar, Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi, Safranbolu Sarıçiçek Yaylası, Karadeniz illerini İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolu ve ilçelerin yüksek kesimlerinde de etkili oldu.
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