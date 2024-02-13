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        Karabük'te devrilen otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu

        Karabük'te refüje çarparak devrilen otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 08:16 Güncelleme: 13.02.2024 - 08:18
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        Karabük'te devrilen otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu
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        Karabük'te refüje çarparak devrilen otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

        Şehit Ateşe Reşat Bulvarı'nda Erdem E. idaresindeki 78 BJ 725 plakalı otomobil, refüje çarparak devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Kazadan yara almadan kurtulan sürücü, tedbir amaçlı sağlık kontrolünden geçirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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