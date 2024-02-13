Karabük'te devrilen otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu
Karabük'te refüje çarparak devrilen otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.
Karabük'te refüje çarparak devrilen otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.
Şehit Ateşe Reşat Bulvarı'nda Erdem E. idaresindeki 78 BJ 725 plakalı otomobil, refüje çarparak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazadan yara almadan kurtulan sürücü, tedbir amaçlı sağlık kontrolünden geçirildi.
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