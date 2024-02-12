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        Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı

        Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 zanlıya adli işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 12:11 Güncelleme: 12.02.2024 - 12:19
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        Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı
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        Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 zanlıya adli işlem yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik operasyonlar düzenlendi.

        Kent merkezinde iki farklı adrese eş zamanlı yapılan operasyonda, N.M. ve M.E.B. yakalandı.

        Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 1162 sentetik ecza ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlılar hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak" suçlarından adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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