Karabük'te çıkan örtü yangını söndürüldü

Ormanlık alana yayılan yangına, arazinin engebeli olması ve rüzgar nedeniyle zor şartlarda müdahale edildi.

İlçeye bağlı Gökçedüz köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle ormanlık alanda yangın çıktı.

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