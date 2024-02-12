Karabük'te çeşitli suçlardan aranan 29 kişiden 19'u tutuklandı
Karabük'te çeşitli suçlardan arandığı gerekçesiyle gözaltına alınan 29 kişiden 19'u cezaevine gönderildi.
Karabük'te çeşitli suçlardan arandığı gerekçesiyle gözaltına alınan 29 kişiden 19'u cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 2-9 Şubat'ta kent genelinde yürütülen saha çalışmalarında haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 18 şüpheliyi gözaltına aldı.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 12'si tutuklandı, 6'sı serbest bırakıldı.
Ayrıca, 9-10 Şubat'ta 81 ilde aranan şahısların yakalanmasına yönelik uygulama kapsamında Karabük'te belirlenen adreslere yapılan operasyonlarda, 7'si hükümlü 11 şüpheli yakalandı.
Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 hükümlü cezaevine gönderilirken, 2 zanlıya idari para cezası kesildi, 2 şüpheli de işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
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