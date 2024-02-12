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        Karabük'te çeşitli suçlardan aranan 29 kişiden 19'u tutuklandı

        Karabük'te çeşitli suçlardan arandığı gerekçesiyle gözaltına alınan 29 kişiden 19'u cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 11:13 Güncelleme: 12.02.2024 - 11:13
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        Karabük'te çeşitli suçlardan aranan 29 kişiden 19'u tutuklandı
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        Karabük'te çeşitli suçlardan arandığı gerekçesiyle gözaltına alınan 29 kişiden 19'u cezaevine gönderildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 2-9 Şubat'ta kent genelinde yürütülen saha çalışmalarında haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 18 şüpheliyi gözaltına aldı.

        İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 12'si tutuklandı, 6'sı serbest bırakıldı.

        Ayrıca, 9-10 Şubat'ta 81 ilde aranan şahısların yakalanmasına yönelik uygulama kapsamında Karabük'te belirlenen adreslere yapılan operasyonlarda, 7'si hükümlü 11 şüpheli yakalandı.

        Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 hükümlü cezaevine gönderilirken, 2 zanlıya idari para cezası kesildi, 2 şüpheli de işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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