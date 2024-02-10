Türkiye'nin ilk Sosyal Bilimler Festivali'ne 3 bin 783 sosyal model başvurusu yapıldı

Karabük Üniversitesi tarafından düzenlenecek Türkiye'nin ilk ulusal ve uluslararası Sosyal Bilimler Festivali (Sosyalfest) kapsamında gerçekleştirilen Sosyal Model Tasarım Yarışmaları'na 3 bin 783 başvuru yapıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Karabük Üniversitesinde Türkiye'nin milli sosyal bilimler hamlesinin oluşumuna katkı sunmak amacıyla düzenlenecek Sosyalfest, birçok paydaşın katılımıyla 2-3 Mart'ta gerçekleştirilecek.

Üniversite, lise ve ortaokul öğrencileri, Cumhuriyet'in 100. yılına ve Türkiye Yüzyılı vizyonuna uygun olarak milli sosyal bilimler hamlesini başlatacak Sosyalfest kapsamında düzenlenen sosyal model tasarım yarışmalarına katılarak Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli toplumsal sorunlarına yönelik çözüm odaklı projeler geliştirdi.

Türkiye'nin sosyal bilimler alanındaki potansiyelini ve yaratıcılığını sergilemek için önemli bir platform olma özelliği taşıyan Sosyalfest Sosyal Model Tasarım Yarışmalarına başvurular sona erdi. Bu kapsamda yarışmalara, üniversite kategorisinde 2 bin 857, lise kategorisinde 668 ve ortaokul kategorisinde 258 olmak üzere toplamda 3 bin 783 başvuru yapıldı.

- "Gençliğimiz Türkiye'ye ve Türkiye Yüzyılı vizyonuna sahip çıkıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Sosyalfest'e gösterilen ilgiden duydukları memnuniyeti belirtti.

Gençlerin sosyal sorunlara duyarlılık gösterip çözüm üretebilme yeteneklerini sergilemelerinin önemine vurgu yapan Kırışık, Sosyal Model Tasarım Yarışmalarının, gençlerin sosyal bilimler alanındaki potansiyelini ortaya çıkararak topluma katkı sağlamasını hedeflediklerini ifade etti.

Rektör Kırışık, "En fazla Türkiye Yüzyılı Vizyonu Sosyal Model Tasarım Yarışmasına başvuru oldu. Bu durum gösteriyor ki gençliğimiz Türkiye'ye ve Türkiye Yüzyılı vizyonuna sahip çıkıyor, destek oluyor. Türkiye Yüzyılı gençliğimizin gönlünde taht kurmuş. Gençlerimiz Türkiye Yüzyılını gerçekleştirmek için canla başla çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Sosyalfest ile gençleri sosyal model tasarım yarışmalarıyla buluşturarak Türkiye'nin ve dünyanın toplumsal sorunlarına çözüm üretmeye teşvik ettiklerine dikkati çeken Kırışık, şunları kaydetti:

"Üniversite, lise ve ortaokul kategorilerinde toplamda 14 farklı temada gerçekleştirdiğimiz yarışmalara gençlerimiz büyük ilgi gösterdi. Sosyal model üretme kültürünün toplumda yaygınlaşmasını, yaşanan sorunlara çözüm üretme kapasitesinin özellikle gençlik nezdinde artmasını istiyoruz ve bunu Sosyalfest ile destekliyoruz. Düzenlediğimiz Sosyal Model Tasarım Yarışmalarında, gençlerimiz, çözüm önerileri sunarak toplumdaki sorunlara farkındalık oluşturuyor. Bu kapsamda gençlerimiz üretmiş oldukları sosyal modelleri sunacak."