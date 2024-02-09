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        Karabük'te yaklaşık 3 bin 800 kişiye sigara bırakma hizmeti verildi

        Karabük Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Uzman Dr. Tuğba Demir, kentte sigara bırakma poliklinikleri kurulduğundan bu güne kadar 3 bin 800'ün üzerinde kişiye sigara bırakma hizmeti verildiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 17:46 Güncelleme: 09.02.2024 - 19:08
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        Karabük'te yaklaşık 3 bin 800 kişiye sigara bırakma hizmeti verildi
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        Karabük Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Uzman Dr. Tuğba Demir, kentte sigara bırakma poliklinikleri kurulduğundan bu güne kadar 3 bin 800'ün üzerinde kişiye sigara bırakma hizmeti verildiğini bildirdi.

        Demir, gazetecilere, sigaranın zararlarına odaklanılarak vatandaşları sigarayı bırakmaya teşvik etmek amacıyla her yıl 9 Şubat'ın Sigarayı Bırakma Günü olarak kabul edildiğini söyledi.

        Bu günün her türlü tütün ürününün bırakılması için önemli bir fırsat olduğunu belirten Demir, "Tüm tütün ürünleri sağlığa zararlıdır, hastalandırır ve öldürür. Dünyada her yıl tütün kullanımı nedeniyle yaklaşık 8 milyon kişi ölmektedir. Tütün bırakıldığında kendimizin, sevdiklerimizin ve toplumun sağlığı için çok önemli bir adım atmış olacağız. Aynı zamanda tütün bırakıldığında ekonomik kazanımlarımız olacak. Bırakmayı denemeliyiz. Kendi kendimize bırakamıyorsak Sağlık Bakanlığının bu konuda ücretsiz hizmetlerinden faydalanılabilir." ifadelerini kullandı.

        Demir, Karabük Merkez Toplum Sağlığı Merkezi, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Safranbolu Devlet Hastanesinde sigara bırakma poliklinikleri olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

        "Polikliniklerde vatandaşlarımıza sigarayı bırakma konusunda ücretsiz yardımcı oluyoruz. Karabük'te sigara bırakma poliklinikleri kurulduğundan bu güne kadar 3 bin 800'ün üzerinde kişiye sigara bırakma hizmeti verilmiştir. Kişilerin büyük çoğunluğunda başarıya ulaşılmıştır. O kişilerle tekrar iletişime geçiyoruz. Takibini sağlıyoruz. Sigarayı bırakmak isteyen herkesi merkezimize bekliyoruz. Hep beraber işbirliği içinde sigarayı bırakmanızı temenni ediyoruz."

        Karabük Toplum Sağlığı Merkezi Sigara Bırakma Polikliniğinde görevli Dr. Esra Gök de sigara içenlerin yüzde 70'inin sigarayı bırakmak istediğini dile getirdi.

        Tıbbi kurumdan destek alanların sigarayı bırakma oranının çok daha yüksek olduğuna işaret eden Gök, "Bu amaçla Karabük'te 3 poliklinik hizmet veriyoruz. Sigarayı bırakmak isteyen kişilere psikososyal ve ilaç desteği sağlıyoruz. Desteklerimizin tümü ücretsiz. Haftanın 5 günü randevu alınıp başvuru yapılabilir." diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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