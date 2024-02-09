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        Boğazına yiyecek kaçan çocuğu 'Heimlich' manevrası yapan garson kurtardı; o anlar kamerada

        KARABÜK'te bir restoranda annesi ile birlikte yemek yerken boğazına yiyecek takılan çocuk, garson Ferdi Kanış (40) tarafından yapılan Heimlich manevrası sayesinde kurtarıldı. O anlar işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 22:38 Güncelleme: 09.02.2024 - 22:40
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        Boğazına yiyecek kaçan çocuğu 'Heimlich' manevrası yapan garson kurtardı; o anlar kamerada
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        KARABÜK'te bir restoranda annesi ile birlikte yemek yerken boğazına yiyecek takılan çocuk, garson Ferdi Kanış (40) tarafından yapılan Heimlich manevrası sayesinde kurtarıldı. O anlar işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, Bayır Mahalle Fevzi Fırat Caddesinde bulunan restoranda meydana geldi. Annesi ile birlikte restorana yemek yemeye gelen ve ismi öğrenilemeyen çocuğun boğazına yiyecek kaçtı. Bir anda nefesi kesilen çocuğun yardımına restoran çalışanları koştu. Restoranda garson olarak görev yapan Ferdi Kanış, Heimlich manevrası yaparak çocuğun boğazına kaçan yiyeceğin çıkmasını ve tekrar nefes almasını sağladı. O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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