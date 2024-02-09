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        AK Parti, MHP ve Yeniden Refah Partisi Karabük belediye başkan adaylarından ziyaretler

        AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, Karabük Belediye Başkanı ve MHP Karabük Belediye Başkan adayı Rafet Vergili ile Yeniden Refah Partisi Karabük Belediye Başkan adayı İsmail Özer, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerini sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 09:52 Güncelleme: 09.02.2024 - 10:46
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        AK Parti, MHP ve Yeniden Refah Partisi Karabük belediye başkan adaylarından ziyaretler
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        AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, Karabük Belediye Başkanı ve MHP Karabük Belediye Başkan adayı Rafet Vergili ile Yeniden Refah Partisi Karabük Belediye Başkan adayı İsmail Özer, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerini sürdürdü.

        AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Çetinkaya, seçim çalışmaları kapsamında kent merkezinde esnaf ziyaret etti.

        Karabük'ün daha yaşanabilir bir şehir olması için sürekli sahada olacaklarını belirten Çetinkaya, "Karabük'ü güzelleştirmek ve geliştirmek adına kolları sıvayarak, 'bismillah' diyerek yola çıktık. Sosyal, kültürel, sanatsal alanda gelişmiş ve yeni yaşam alanları ile kent kıvamına gelmek için 5 yıl boyunca durmadan çalışacağız. Günün her saatini, sahada olarak hizmet anlamında ne gerekiyorsa yapacağız." ifadelerini kullandı.

        Çetinkaya, Karabük'ün hem sosyal hem de ekonomik anlamda kalkınmasını sağlayacak projeleri, hayata geçireceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Karabük'ümüz artık arzuladığı gerçek belediyeciliği iktidarımızın da desteğini alarak kavuşmalı. Rutin belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra sosyal belediyecilik hizmetleriyle gönüllere dokunacağız. Genç ve dinamik bir belediye başkan adayı olarak, Karabük'ü Türkiye Yüzyılı'nda geleceğe taşımaya hazırız. Vatandaşımız, artık daha güzel bir kent ortamına kavuşmak istiyor. Gezdikleri şehirde gördükleri hizmetleri bizlere anlatıp, oralardaki modern yol, kaldırım, yeşil alanlar ve şehir merkezi hareketliliğinin aynısını burada da talep etmekteler."

        - Belediye Başkanı Vergili, ziyaretlerde bulundu

        Karabük Belediye Başkanı ve MHP Karabük Belediye Başkan adayı Vergili, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerini sürdürdü.

        MHP İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Vergili, İŞKUR İl Müdürü Ferhat Sarıçam ve TCDD Karabük Gar Müdürü Aydın Çeştepe ile kurum çalışanları ziyaret etti.

        İstasyon Caddesi'ndeki esnafı da ziyaret eden Vergili, son olarak Karabük İş Merkezi'ndeki esnafın isteklerini dinledi.

        Ziyaret sırasında Vergili'ye, MHP Karabük Merkez İlçe Başkanı Abdurrahman Meşe ve parti üyeleri eşlik etti.

        -Yeniden Refah Partisi Karabük Belediye Başkan adayı Özer, çalışmalarını sürdürdü

        Yeniden Refah Partisi Karabük Belediye Başkan adayı Özer, seçim çalışmaları kapsamında Özçelik-İş Sendikası Karabük Şubesini ziyaret etti.

        Özçelik-İş Sendikası Karabük Şube Başkanı Kenan Yılmaz'a ve sendika yöneticilerine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür eden Özer, Öğlebeli Sanayi Sitesi esnafını ziyaret ederek, sorun ve taleplerini dinledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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