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        AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Çetinkaya'dan ziyaretler

        AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 15:59 Güncelleme: 08.02.2024 - 15:59
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        AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Çetinkaya'dan ziyaretler
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        AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, ziyaretlerde bulundu.

        AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Çetinkaya, seçim çalışmaları kapsamında Adatepe ve Şirinevler mahallelerinde depremzedelerle buluştu.

        İl Müftülüğü, Defterdarlık ve Karabük PTT'yi de ziyaret eden Çetinkaya, son olarak şehir merkezinde esnafı gezdi.

        Karabük'ün kaybedecek bir saniyesinin bile olmadığını belirten Çetinkaya, "Şehrimizin potansiyelini en üst seviyede kullanacak, geliştirecek ve şehri imar gönülleri ihya edecek şekilde şimdiden kollarımızı sıvadık. Modern bir Karabük için hazırız, gelecek nesillerimize daha yaşanabilir şehir bırakmak için kararlıyız. Açıklayacağımız projelerimiz ve yapacağımız çalışmalarımızla 31 Mart'tan sonra, yeni yüzyıl, yeni Karabük için siz değerli hemşerilerimizin desteğini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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