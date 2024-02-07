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        Karabük'te kayalıklarda mahsur kalan köpeği AFAD kurtardı

        Karabük'ün Eflani ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan köpek AFAD ekiplerince indirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 21:51 Güncelleme: 07.02.2024 - 22:10
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        Karabük'te kayalıklarda mahsur kalan köpeği AFAD kurtardı
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        Karabük'ün Eflani ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan köpek AFAD ekiplerince indirildi.

        Çamyurt köyü Kayaaltı mevkisindeki kayalıklarda köpek sesi duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Halat yardımıyla kayalıklara inen AFAD ekipleri, köpeği bulunduğu yerden kurtardı.

        Köpek, Çamyurt Muhtarı Bayram Çelik'e teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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