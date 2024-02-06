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        AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Çetinkaya, ziyaretlerde bulundu

        AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, çeşitli ziyaretler yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 16:28 Güncelleme: 06.02.2024 - 16:33
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        AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Çetinkaya, ziyaretlerde bulundu
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        AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, çeşitli ziyaretler yaptı.

        AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Çetinkaya, seçim çalışmaları kapsamında İstasyon Caddesi'nde esnafları ziyaret etti.

        Cumhuriyet ve Bahçelievler mahallelerinde de ev ziyareti yapan Çetinkaya, şunları kaydetti:

        "Gönüldaşlarımıza misafir olduk. Samimiyetle çaldığımız her kapı, uzattığımız her el Karabüklü hemşerilerimizin gönlünde hoş bir seda bırakabilmek için. Ellerimizi hemşerilerimiz için birleştiriyor, yüreklerimizi Karabük için buluşturuyoruz."

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