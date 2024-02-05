Motosiklet sürücüsünün yerde sürüklendiği anlar kamerada

Kaza, öğle saatlerinde Hürriyet Mahallesi Zonguldak Caddesi´nde meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini yitiren motosikletli kurye düşerek asfaltta sürüklendi. Kazayı görenler hemen kuryenin yardımına koştu. Hafif şekilde yaralanan sürücü, tekrar motosikletine binip yoluna devam etti. Kaza anı ise kameraya yansıdı.

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