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        Depreme dayanıklı şehir oluşturma çalışmaları sürüyor

        Karabük Valisi Mustafa Yavuz, depreme dayanıklı şehirler oluşturulması kapsamında çalışmalara devam edildiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 14:12 Güncelleme: 06.02.2024 - 14:34
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        Depreme dayanıklı şehir oluşturma çalışmaları sürüyor
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        Karabük Valisi Mustafa Yavuz, depreme dayanıklı şehirler oluşturulması kapsamında çalışmalara devam edildiğini bildirdi.

        Karabük Türkiye Afet Müdahale Planı Afetsellik Değerlendirme Toplantısı öncesi basın açıklaması yapan Yavuz, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından tüm illerde olduğu gibi kentte de ilk etapta yapılacak çalışmaların planlandığını ve bölgeden gelen talepler doğrultusunda gerekli işlemlerin yapıldığını belirtti.

        Valilik aracılığıyla 570 palet su, 147 ton un, 544 palet temel gıda, 440 palet giyim, 27 palet tıbbi malzeme, 7 bin 899 adet battaniye, 1242 çadır, 116 bin 850 ekmek, 4 bin 601 ster odun, 4 bin 112 yatak, 3 bin 100 oyuncak, 391 palet hijyen malzemesi, 2 bin 923 ısıtıcı/tüp, 147 palet teknik malzeme, 30 ton yem/saman, 2 seyyar mutfak, 15 ton kömür, 2 kitap kafe, 35 seyyar tuvalet, 172 konteyner, 203 metreküp tomruk, toplamda 390 araçla ayni bağış olarak afet bölgesine gönderildiğini aktaran Yavuz, Karabük AFAD arama kurtarma ekiplerince bölgede gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 11, Hatay'ın Antakya ilçesinde de 1 kişi olmak üzere toplam 12 kişinin sağ olarak enkazdan çıkarıldığını aktardı.

        Yavuz, İl Özel İdaresince kent genelinde 12 okulun deprem güçlendirme çalışmalarının tamamlandığını, 19 okulda ise devam ettiğini bildirerek, şunları kaydetti:

        "Güçlendirme çalışmaları kapsamında 41 milyon 354 bin 736 lira ödenek kullanılmıştır. Depreme dayanıklı şehirler oluşturulması kapsamında çalışmalara devam edilmektedir. Ülkemizde böylesi afet türlerinin yaşanageldiği gerçeğinden hareketle, bütün yönleriyle afet gerçeğine hazırlıklı olmanın, hayati önemi haiz olduğunu biliyor, önemsiyor ve bir kez daha hatırlatmak istiyorum."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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