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        Karabük'te devrilen motosiklet ve sürücüsünün sürüklenmesi güvenlik kamerasında

        Karabük'te devrilen motosikletin ve sürücüsünün sürüklendiği anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 16:10 Güncelleme: 05.02.2024 - 16:10
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        Karabük'te devrilen motosiklet ve sürücüsünün sürüklenmesi güvenlik kamerasında
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        Karabük'te devrilen motosikletin ve sürücüsünün sürüklendiği anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Hürriyet Mahallesi Zonguldak Caddesi'nde ilerleyen bir motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.

        Bir süre motosikletiyle sürüklenen sürücü kazayı yara almadan atlattı.

        Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Görüntülerde, caddede ilerleyen motosikletin devrilmesi, sürücüsü ve motosikletin yolda metrelerce sürüklenmesi yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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