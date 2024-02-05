Karabük'te devrilen motosiklet ve sürücüsünün sürüklenmesi güvenlik kamerasında
Karabük'te devrilen motosikletin ve sürücüsünün sürüklendiği anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Karabük'te devrilen motosikletin ve sürücüsünün sürüklendiği anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Hürriyet Mahallesi Zonguldak Caddesi'nde ilerleyen bir motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.
Bir süre motosikletiyle sürüklenen sürücü kazayı yara almadan atlattı.
Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, caddede ilerleyen motosikletin devrilmesi, sürücüsü ve motosikletin yolda metrelerce sürüklenmesi yer alıyor.
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