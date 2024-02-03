Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 16:56 Güncelleme: 03.02.2024 - 17:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

        Karabük-Safranbolu kara yolu Şehit Ateşe Reşat Bulvarı'nda R.M.K. idaresindeki 06 HD 7899 plakalı otomobil, C.Ç. yönetimindeki 37 DF 065 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada sürücülerden R.M.K. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Palalı Sabri" cinayetinde flaş gelişme!
        "Palalı Sabri" cinayetinde flaş gelişme!
        Ali Koç: Haziran ayında yeni bir başkanımız olacak
        Ali Koç: Haziran ayında yeni bir başkanımız olacak
        İşte hem en çok sevilen hem de "asla yemem" denilen çorba
        İşte hem en çok sevilen hem de "asla yemem" denilen çorba
        ABD'de evin garajında eski nükleer füze bulundu
        ABD'de evin garajında eski nükleer füze bulundu
        Uludağ ve Kartalkaya'da telesiyej kazası!
        Uludağ ve Kartalkaya'da telesiyej kazası!
        İşte Türkiye'nin Heidi'si Hamdu Sena'nın hedefi
        İşte Türkiye'nin Heidi'si Hamdu Sena'nın hedefi
        Icardi'ye yapılan penaltı mı?
        Icardi'ye yapılan penaltı mı?
        Göç etmeyen tek köy neslini kurtardı!
        Göç etmeyen tek köy neslini kurtardı!
        İşte Fenerbahçe'nin 11'i
        İşte Fenerbahçe'nin 11'i
        Beşiktaş'tan iki bomba
        Beşiktaş'tan iki bomba
        46 yıl gecikmeli Kızıl Meydan hatırası
        46 yıl gecikmeli Kızıl Meydan hatırası
        O kent -21'i gördü! Türkiye'nin en hızlı akan nehri buz tuttu!
        O kent -21'i gördü! Türkiye'nin en hızlı akan nehri buz tuttu!
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        Gişede başarılı 10 müzisyen biyografisi
        Gişede başarılı 10 müzisyen biyografisi
        ABD'li finans devinden Karahan değerlendirmesi
        ABD'li finans devinden Karahan değerlendirmesi
        Emekliye ek zam farkı ödeme tarihi belli oldu
        Emekliye ek zam farkı ödeme tarihi belli oldu
        "Bütün kodumu Yeşilçam'dan aldım"
        "Bütün kodumu Yeşilçam'dan aldım"
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Karabük'ten kısa kısa
        Karabük'ten kısa kısa
        Karabük Üniversitesi akademisyenleri, okul binalarının deprem performansını...
        Karabük Üniversitesi akademisyenleri, okul binalarının deprem performansını...
        AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Çetinkaya, ziyaretlerde bulundu
        AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Çetinkaya, ziyaretlerde bulundu
        Belediye Başkanı Vergili, ziyaretlerde bulundu
        Belediye Başkanı Vergili, ziyaretlerde bulundu
        Karabük'te MHP heyeti esnafa "siftah ücreti" bıraktı
        Karabük'te MHP heyeti esnafa "siftah ücreti" bıraktı
        Karabük'te soğuk hava göletlerin yüzeyini dondurdu
        Karabük'te soğuk hava göletlerin yüzeyini dondurdu