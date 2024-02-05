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        Karabük'te çeşitli suçlardan aranan 20 kişi yakalandı

        Karabük'te düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 20 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 15:10 Güncelleme: 05.02.2024 - 15:10
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        Karabük'te çeşitli suçlardan aranan 20 kişi yakalandı
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        Karabük'te düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 20 kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, 23 Ocak-2 Şubat tarihlerinde kent genelinde titizlikle yürütülen saha çalışmalarında haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 20 şüpheli gözaltına alındı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i tutuklandı, 12'si serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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