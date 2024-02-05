Karabük'te çeşitli suçlardan aranan 20 kişi yakalandı
Karabük'te düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 20 kişi yakalandı.
Karabük'te düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 20 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, 23 Ocak-2 Şubat tarihlerinde kent genelinde titizlikle yürütülen saha çalışmalarında haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 20 şüpheli gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i tutuklandı, 12'si serbest bırakıldı.
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