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        Karabük'ten kısa kısa

        Karabük Belediye Başkanı ve MHP Karabük Belediye Başkan adayı Rafet Vergili, konut projesiyle ilgili bilgi verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 13:08 Güncelleme: 03.02.2024 - 13:48
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        Karabük'ten kısa kısa
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        Karabük Belediye Başkanı ve MHP Karabük Belediye Başkan adayı Rafet Vergili, konut projesiyle ilgili bilgi verdi.

        Vergili, yaptığı açıklamada, kirada oturan bir asgari ücretlinin, kira öder gibi konut sahibi olmasını sağlayacaklarını belirtti.

        Karabük'te evi olmayan ve asgari ücretle çalışanları konut sahibi yapmaya kararlı olduklarını vurgulayan Vergili, 15 Şubat'ta yeni dönem projelerinin tamamını açıklanacağını kaydetti.

        Vergili, 2+1 ve 3+1 daireli 1000 konut yapılacağına işaret ederek, asgari ücret maaş alanların, emekli ve ihtiyaç sahibi ailelerin ev sahibi yapılacağını bildirdi.

        -CHP Karabük Belediye Başkan adayı Karadağ'dan basın toplantısı

        CHP Karabük Belediye Başkan adayı Bayram Karadağ, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Parti binasında yapılan toplantıda konuşan Karadağ, kendisine destek veren herkese teşekkür ederek, CHP'yi yerelde iktidar yapacaklarını vurguladı.

        -Yeniden Refah Partisi Karabük Belediye Başkan adayı Özer'den ziyaret

        Yeniden Refah Partisi Karabük Belediye Başkan adayı İsmail Özer, seçim çalışmalarını sürdürüyor.

        Özer, Safranbolu futbol sahasında, Safranbolu Spor Kulübü'nün futbolcuları, teknik heyeti ve kulüp yöneticilerini ziyaret etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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