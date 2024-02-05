AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Çetinkaya, ziyaretlerde bulundu

AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Çetinkaya seçim çalışmaları kapsamında İl Özel İdaresini ziyaret etti.

İl Özel İdaresi yöneticileri ve çalışanlarıyla bir araya gelen Çetinkaya, "Şehrimizin yaşam standartlarını yükseltmek ve vatandaşlarımızın daha mutlu bir yaşam sürmelerini sağlamak için hazırız, kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Çetinkaya daha sonra Kemal Oyman Sanayi Sitesi'nde duaya katılarak esnafları ziyaret etti.