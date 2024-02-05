Safranbolu Aldeğirmen Barajı'nda çalışmalar sürüyor

Aldeğirmen Barajı'nın tamamlanmasıyla 14 bin 650 dekar araziye sulama suyu sağlanacağı bildirilen açıklamada, Filyos Havzası'nın taşkın zararlarından korunmasının da hedeflendiği vurgulandı.

Devlet Şu İşler (DSİ) 23. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Karabük'e 24, Safranbolu'ya 16 kilometre uzaklıkta Akasya deresi üzerinde kurulan barajın sulama ve taşkın amaçlı olduğu belirtildi.

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