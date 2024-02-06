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        Karabük'te minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Karabük'te minibüsle çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 00:06 Güncelleme: 06.02.2024 - 00:29
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        Karabük'te minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Karabük'te minibüsle çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kayabaşı Mahallesi Kavaklıdere Caddesi'nde 78 S 0072 plakalı minibüs ile 78 AAR 767 plakalı otomobil çarpıştı.

        Kazada otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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