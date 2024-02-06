Karabük'te minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Karabük'te minibüsle çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Karabük'te minibüsle çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Kayabaşı Mahallesi Kavaklıdere Caddesi'nde 78 S 0072 plakalı minibüs ile 78 AAR 767 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada otomobildeki 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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