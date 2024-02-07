Karabük'te başı otomobil şaftına sıkışan köpek yavrusu kurtarıldı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde başı otomobil şaftına sıkışan köpek yavrusu ekiplerce çıkarıldı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde başı otomobil şaftına sıkışan köpek yavrusu ekiplerce çıkarıldı.
Karıt Sanayi Sitesi'nde bir iş yerinin önünde park halindeki bir otomobilin şaftına köpek yavrusunun başı sıkıştı.
Durumu fark eden sanayi sitesindeki bir işyeri sahibi Metin Yapar, kriko ile otomobili kaldırarak köpeği bulunduğu yerden çıkardı.
Yapar, AA muhabirine, yemek yemeğe gittikten sonra dükkana geldiğinde otomobilin şaftına sıkışan köpek yavrusu gördüğünü belirterek, "Köpeği kendi imkanlarımız ile sıkıştığı yerden çıkarttık. Su ve yiyecek verdik. Köpeği sahiplendim." dedi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.