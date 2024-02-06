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        Karabük'ten kısa kısa

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde yaşamını yitirenleri anmak amacıyla Karabük'te program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 17:35 Güncelleme: 06.02.2024 - 18:04
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        Karabük'ten kısa kısa
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        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde yaşamını yitirenleri anmak amacıyla Karabük'te program düzenlendi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Mustafa Yavuz, depremlerde vefat eden vatandaşlar için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve İl Müftülüğünce 100.Yıl Pazar Yeri Camisi'nde düzenlenen Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua programına katıldı.

        Karabük Üniversitesi Camisinde de depremlerde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu.

        - Belediye Başkanı Vergili, ziyaretlerde bulundu

        Karabük Belediye Başkanı ve MHP Karabük Belediye Başkan adayı Rafet Vergili, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerini sürdürdü.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre Vergili, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven ve Müdürlük çalışanları ile Yeşil Mahalle Atatürk Bulvarı'nda esnaf ziyaret etti.

        - Deprem sergisi açıldı

        6 Şubat depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla Karabük AFAD tarafından kent merkezindeki bir alışveriş merkezinde fotoğraf sergisi açıldı.

        - Emniyet Müdürlüğü personeli kan bağışı yaptı

        İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse ve emniyet personeli tarafından Emniyet Müdürlüğü hizmet binası önünde Türk Kızılay Karabük Şubesine kan bağışı kampanyasına katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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