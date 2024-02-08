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        Karabük'te felç riski taşıyan hastaların şah damarına ameliyatsız stent uygulaması

        Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde felç riski taşıyan hastaların şah damarına ameliyatsız stent yerleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 11:52 Güncelleme: 08.02.2024 - 12:11
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        Karabük'te felç riski taşıyan hastaların şah damarına ameliyatsız stent uygulaması
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        Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde felç riski taşıyan hastaların şah damarına ameliyatsız stent yerleştirildi.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Başhekim Doç. Dr. Erkan Doğan'ın destekleriyle, kardiyoloji, kalp ve damar cerrahisi ile anestezi klinikleri arasında işbirliği yapılarak felç riski taşıyan iki hastanın şah damarına ameliyatsız stent uygulandı.

        Operasyon ekibinde, kardiyoloji kliniğinden Prof. Dr. Orhan Önalan, Prof. Dr. Yeşim Akın ve Uzman Dr. Mert Aker, kalp ve damar cerrahisi kliniğinden Doç. Dr. Erdem Çetin, Uzman Dr. Celal Selçuk Ünal ve Uzman Dr. Aydın Keskin, anestezi kliniğinden Uzman Dr. Hilal Aker yer aldı.

        Operasyonları başarıyla geçen hastalar taburcu edildi.

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