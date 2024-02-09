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        Karabük'te yük treni hemzemin geçitte hafif ticari araca çarptı

        Karabük'te yük treninin hemzemin geçitte hafif ticari araca çarpması hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 17:58 Güncelleme: 09.02.2024 - 18:50
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        Karabük'te yük treni hemzemin geçitte hafif ticari araca çarptı
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        Karabük'te yük treninin hemzemin geçitte hafif ticari araca çarpması hasara neden oldu.

        Kılavuzlar Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte Ö.Ş. yönetimindeki 78 ABJ 724 plakalı hafif ticari araca, yük treni çarptı.

        Kazada yaralanan olmazken hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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