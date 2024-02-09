Karabük'te yük treni hemzemin geçitte hafif ticari araca çarptı
Karabük'te yük treninin hemzemin geçitte hafif ticari araca çarpması hasara neden oldu.
Karabük'te yük treninin hemzemin geçitte hafif ticari araca çarpması hasara neden oldu.
Kılavuzlar Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte Ö.Ş. yönetimindeki 78 ABJ 724 plakalı hafif ticari araca, yük treni çarptı.
Kazada yaralanan olmazken hasar oluştu.
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