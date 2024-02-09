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        Karabük'te su samuru görüntülendi

        Karabük'te çayda görülen su samuru, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 11:39 Güncelleme: 09.02.2024 - 11:39
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        Karabük'te su samuru görüntülendi
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        Karabük'te çayda görülen su samuru, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Soğanlı Çayı'nda su samuru gören bir kişi, o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

        Görüntülerde, suda bir süre yüzen su samurunun daha sonra gözden kaybolması yer alıyor.

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