Spor yazarları Beşiktaş'ın kupadaki Antalyaspor galibiyetini değerlendirdi

"HER MAÇ KAHRAMAN LAZIM"

TURGAY DEMİR: ''Santos çaresiz, elindekilerle en iyisini yapmaya çalışıyor. İkinci yarıda Muleka ve genç Emrecan'ın sürdü sahaya ve işler biraz düzeldi. Rashica daha iyi oynamaya başladı, ortada daha iyi pas yapıldı ve sonuç olarak sezon başından beri herkese saç baş yolduran Muleka çıktı ve maçın kahramanı olup günü ve turu kurtardı. Beşiktaş, ZTK'da güç-bela da olsa yoluna devam ediyor ama bu böyle ne kadar gider, orasını tahmin etmek hem çok zor, hem çok kolay! Her maç birkaç kahraman çıkması lazım! Bakalım çıkacak mı!?'' [Fotomaç]