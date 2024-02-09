Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Korkutan görüntü... Rize'de çığ düşme anı kamerada! - Rize haberler

        Korkutan görüntü... Rize'de çığ düşme anı kamerada!

        Rize'de, dağlık bölgede çığ düştüğü anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Dağdan inen dev kar kütlesi ile birlikte etraf beyaz dumanla kaplandı. Meteoroloji tarafından dün 14 kent için "sarı" alarm verilerek çığ uyarısında bulunulmuştu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 09:53 Güncelleme: 09.02.2024 - 09:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Korkutan görüntü... Rize'de çığ düşme anı kamerada!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Rize'nin, Çayeli ilçesinde kar yağışı etkili olurken, özellikle yüksek kesimlerde de kar kalınlığı arttı. İlçeye bağlı İncesu köyünde önceki gün sabah saatlerinde çığ düştü.

        KÖYLÜLER ÇIĞ ANINI KAMERAYA ALDI

        DHA'da yer alan habere göre köylüler, yürüdükleri sırada fark ettikleri çığ düşme anını cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

        KAR DUMANI HER YANI KAPLADI

        REKLAM

        Görüntüde, büyük gürültüyle dağdan inen kar kütlesinin düştüğü ve bölgenin hızla beyaz örtüyle kaplandığı yer aldı.

        14 KENT İÇİN ÇIĞ UYARISI VERİLDİ

        Öte yandan bugün Meteoroloji, 14 kentimiz için "sarı" alarm vererek "çığ" uyarısında bulundu. İşte çığ uyarısında bulunulan o kentlerimiz: "Mersin (Şiddetli sağanak için uyarı), Ağrı, Artvin, Bitlis, Erzurum, Giresun, Hakkari, Kars, Muş, Rize, Trabzon, Van, Şırnak, Ardahan ve Iğdır."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #rize
        #Son dakika haberler

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Park yeri kavgası cinayetle bitti!
        Park yeri kavgası cinayetle bitti!
        Ya izin ya para
        Ya izin ya para
        Biden rapora tepki gösterdi: "Hafızam gayet iyi"
        Biden rapora tepki gösterdi: "Hafızam gayet iyi"
        "Her maç kahraman lazım"
        "Her maç kahraman lazım"
        Nükleer füzyon: İngiltere'de yapılan bir deneyde rekor seviyede enerji üretildi
        Nükleer füzyon: İngiltere'de yapılan bir deneyde rekor seviyede enerji üretildi
        Prof. Ayaydın projelerini Habertürk'e anlattı
        Prof. Ayaydın projelerini Habertürk'e anlattı
        Putin ABD'li gazeteciye konuştu: "Rusya'yı yenmek imkansız"
        Putin ABD'li gazeteciye konuştu: "Rusya'yı yenmek imkansız"
        Engelli kuzene cinsel saldırı! Skandal indirim!
        Engelli kuzene cinsel saldırı! Skandal indirim!
        ABD Başkanı Biden'dan Gazze çağrısı
        ABD Başkanı Biden'dan Gazze çağrısı
        "Sırtımı bir erkeğe yaslamam"
        "Sırtımı bir erkeğe yaslamam"
        UEFA, gelir dağılımını açıkladı!
        UEFA, gelir dağılımını açıkladı!
        Feci kaza! TIR, işçi servisine çarptı: 3 ölü, 11 yaralı
        Feci kaza! TIR, işçi servisine çarptı: 3 ölü, 11 yaralı
        A Milli Takım'ın rakipleri belli oldu!
        A Milli Takım'ın rakipleri belli oldu!
        Kahreden olay! Tramvay yoluna giren torununu kurtarmak istedi
        Kahreden olay! Tramvay yoluna giren torununu kurtarmak istedi
        Bir yılda 45 kilo verdi
        Bir yılda 45 kilo verdi
        Çekirge misali!
        Çekirge misali!
        AB, amalgam dolguyu yasaklıyor
        AB, amalgam dolguyu yasaklıyor
        KKM'de 1 trilyon liralık erime
        KKM'de 1 trilyon liralık erime
        Beşiktaş yeni forma sponsorunu açıkladı!
        Beşiktaş yeni forma sponsorunu açıkladı!
        Galatasaray transferi resmen açıkladı!
        Galatasaray transferi resmen açıkladı!