Korkutan görüntü... Rize'de çığ düşme anı kamerada!
Rize'de, dağlık bölgede çığ düştüğü anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Dağdan inen dev kar kütlesi ile birlikte etraf beyaz dumanla kaplandı. Meteoroloji tarafından dün 14 kent için "sarı" alarm verilerek çığ uyarısında bulunulmuştu
Rize'nin, Çayeli ilçesinde kar yağışı etkili olurken, özellikle yüksek kesimlerde de kar kalınlığı arttı. İlçeye bağlı İncesu köyünde önceki gün sabah saatlerinde çığ düştü.
KÖYLÜLER ÇIĞ ANINI KAMERAYA ALDI
DHA'da yer alan habere göre köylüler, yürüdükleri sırada fark ettikleri çığ düşme anını cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
KAR DUMANI HER YANI KAPLADI
Görüntüde, büyük gürültüyle dağdan inen kar kütlesinin düştüğü ve bölgenin hızla beyaz örtüyle kaplandığı yer aldı.
14 KENT İÇİN ÇIĞ UYARISI VERİLDİ
Öte yandan bugün Meteoroloji, 14 kentimiz için "sarı" alarm vererek "çığ" uyarısında bulundu. İşte çığ uyarısında bulunulan o kentlerimiz: "Mersin (Şiddetli sağanak için uyarı), Ağrı, Artvin, Bitlis, Erzurum, Giresun, Hakkari, Kars, Muş, Rize, Trabzon, Van, Şırnak, Ardahan ve Iğdır."