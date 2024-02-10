Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Çetinkaya, vatandaşlarla bir araya geldi

        AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, Kurtuluş Mahallesi'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 11:29 Güncelleme: 10.02.2024 - 11:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Çetinkaya, vatandaşlarla bir araya geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, Kurtuluş Mahallesi'ni ziyaret etti.

        AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Çetinkaya seçim çalışmaları kapsamında Kurtuluş Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

        Çetinkaya, burada yaptığı konuşmada, milletvekilleri, il başkanı ve hükümetin desteğiyle, canla başla çalışarak mahallelere hizmet götüreceklerini belirtti.

        Başkanlık döneminde, güzel işler yapmayı istediğini vurgulayan Çetinkaya, "Halkımız 1 Nisan'da bu icraat, hizmet siyasetiyle ilgili mührü bize versin, ulaşılabilir, samimi, gayretli ve sokağın belediye başkanı olarak hizmet etmek istiyoruz. Burada kadınlarımız, çocuklarımız, yine emeklimiz ve tüm şehir eşrafıyla ilgili güzel işler yapalım istiyoruz. Bunun için de sizden destek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Konuşmanın ardından seçim ofisi açıldı.

        Açılışa, AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç ile İl Başkanı Ferhat Salt da katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Gezeravcı ailesiyle buluştu
        Gezeravcı ailesiyle buluştu
        Ocakçı Holding patronu Sedat Ocakçı, eşi ve 25 kişi tutuklandı!
        Ocakçı Holding patronu Sedat Ocakçı, eşi ve 25 kişi tutuklandı!
        "İş Kırım'a gelirse Putin nükleer savaşa girer"
        "İş Kırım'a gelirse Putin nükleer savaşa girer"
        Kale direğine bisiklet kilidi bağladılar!
        Kale direğine bisiklet kilidi bağladılar!
        Otomobil ehliyetine '125 cc' izni
        Otomobil ehliyetine '125 cc' izni
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        GSS’liye özel hastaneler açık
        GSS’liye özel hastaneler açık
        Avrupa'da çiftçilerin protestoları sürüyor
        Avrupa'da çiftçilerin protestoları sürüyor
        Beşiktaş'tan çifte rekor!
        Beşiktaş'tan çifte rekor!
        Buzla kaplı göl! 30 yıldır "Eskimo usulü" balık avlıyor
        Buzla kaplı göl! 30 yıldır "Eskimo usulü" balık avlıyor
        Anne kız birlikte can verdi!
        Anne kız birlikte can verdi!
        Transfer döneminde atılan tüm imzalar!
        Transfer döneminde atılan tüm imzalar!
        Ödül kazanan 10 okul filmi
        Ödül kazanan 10 okul filmi
        Arda, Kenan ve Semih'i hocalarından dinledik
        Arda, Kenan ve Semih'i hocalarından dinledik
        Burcu hastane bahçesinde katledilmişti! Nedeni ortaya çıktı!
        Burcu hastane bahçesinde katledilmişti! Nedeni ortaya çıktı!
        Meteoroloji'den 21 kent için "sarı" alarm! Batıda fırtına doğuda çığ uyarısı!
        Meteoroloji'den 21 kent için "sarı" alarm! Batıda fırtına doğuda çığ uyarısı!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Türkiye'nin havası en kirli 20 bölgesi belli oldu
        Türkiye'nin havası en kirli 20 bölgesi belli oldu
        Schengen krizi sürüyor
        Schengen krizi sürüyor
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Boğazına yiyecek kaçan çocuğu 'Heimlich' manevrası yapan garson kurtardı; o...
        Boğazına yiyecek kaçan çocuğu 'Heimlich' manevrası yapan garson kurtardı; o...
        Karabük'te yük treni hemzemin geçitte hafif ticari araca çarptı
        Karabük'te yük treni hemzemin geçitte hafif ticari araca çarptı
        Karabük'te restoranda boğazına yiyecek takılan çocuk garsonun Heimlich mane...
        Karabük'te restoranda boğazına yiyecek takılan çocuk garsonun Heimlich mane...
        Karabük'te yaklaşık 3 bin 800 kişiye sigara bırakma hizmeti verildi
        Karabük'te yaklaşık 3 bin 800 kişiye sigara bırakma hizmeti verildi
        Karabük'te su samuru görüntülendi
        Karabük'te su samuru görüntülendi
        AK Parti, MHP ve Yeniden Refah Partisi Karabük belediye başkan adaylarından...
        AK Parti, MHP ve Yeniden Refah Partisi Karabük belediye başkan adaylarından...