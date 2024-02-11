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        Karabük'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Karabük'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 00:41 Güncelleme: 11.02.2024 - 00:47
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        Karabük'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Karabük'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        E.B.D. idaresindeki 06 DNJ 760 plakalı otomobil, Belenköy Mahallesi TOKİ konutları yakınlarında devrildi.

        Kazada sürücü yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sürücü ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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