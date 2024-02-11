Karabük'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Karabük'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Karabük'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
E.B.D. idaresindeki 06 DNJ 760 plakalı otomobil, Belenköy Mahallesi TOKİ konutları yakınlarında devrildi.
Kazada sürücü yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sürücü ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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