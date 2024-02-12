Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Depremlerin yıkıcı etkisini önlemede sorgulayıcı zihniyetin rolü önemli

        Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İnan Keskin, depreme karşı dirençli şehirler oluşturmada vatandaşların da üzerlerine düşen görevlerin bulunduğunu belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 14:12 Güncelleme: 12.02.2024 - 14:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Depremlerin yıkıcı etkisini önlemede sorgulayıcı zihniyetin rolü önemli
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İnan Keskin, depreme karşı dirençli şehirler oluşturmada vatandaşların da üzerlerine düşen görevlerin bulunduğunu belirtti.

        Keskin, AA muhabirine, aktif deprem ülkesi Türkiye'de ilgili kurumların afetlere hazırlık yapmasının yeterli olmadığını, bu alandaki politikaların halkı bilinçlendirecek düzeye çıkması gerektiğini ifade etti.

        Vatandaşların depremden korunma yollarını öğrenmesinin önemine değinen Keskin, daire satın alan kişilerin binanın zemin etüdü raporunun bulunup bulunmadığına da bakması gerektiğini söyledi.

        Keskin, zemine uygun mühendislik projesi oluşturulduğunda binaların güvenli olabileceğinin altını çizerek, "Yönetmeliğe riayet ettiysek, uygun mühendislik hizmeti aldığımızda yapılarımız hasar görse de yaşamımızı yok edecek düzeyde olmuyor." diye konuştu.

        Zemin etüdü verilerinin ehil kişilerce hesaplanıp üst yapıcıya doğru şekilde aktarılmasının gerekliliğine dikkati çeken Keskin, onaylanmış projelerin dışına çıkılmadığı, uygulama teknikleri düzgün yapıldığı ve denetleme sistemi kurulduğunda Türkiye'deki deprem probleminin çözülebileceği değerlendirmesinde bulundu.

        Keskin, ülkemizdeki mühendislerin yetkinlik düzeylerinin ortalamanın üzerinde olduğunu düşündüğünü dile getirerek, "Ne yapmamız lazım? İnşaatta büyük prosesi yürüten işçilerimizi de bu konuya yönlendirmeniz lazım. Yetmiyor, hizmeti alan kişileri sorgulayıcı zihniyete dönüştürmemiz lazım." şeklinde konuştu.

        Deprem probleminde 6 Şubat'ı "milat" kabul etmenin yanlış olduğunu çünkü daha önce de büyük afetler yaşandığını vurgulayan Keskin, gerekli önlemlerin alınması halinde yapı stokunun depreme dirençliliğini değil bu alandaki bilimsel çözümlemelerin tartışılacağı değerlendirmesinde bulundu.

        Keskin, Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu Fay Zonu'nda deprem meydana geleceğinin, yeri ve büyüklüğünün bilinebildiğini ancak asıl sorunun afetin ne zaman gerçekleşeceğiyle ilgili olduğunu söyleyerek, buna verilecek cevapların tahminin ötesine geçmediğini sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Kupada eşleşmeler belli oldu!
        Kupada eşleşmeler belli oldu!
        Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var!
        Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var!
        "Kiralardaki artışa karşı konut arzı artırılacak"
        "Kiralardaki artışa karşı konut arzı artırılacak"
        İstiklal'deki terör saldırısı davasında flaş gelişme!
        İstiklal'deki terör saldırısı davasında flaş gelişme!
        Alper Gezeravcı yurda döndü
        Alper Gezeravcı yurda döndü
        Saplantılı komşuyla ilgili flaş gelişme!
        Saplantılı komşuyla ilgili flaş gelişme!
        2'nci Dünya Savaşı'ndan kalma tabya kaderine terk edildi
        2'nci Dünya Savaşı'ndan kalma tabya kaderine terk edildi
        Penaltı doğru mu, kırmızı çıkmalı mıydı?
        Penaltı doğru mu, kırmızı çıkmalı mıydı?
        Prof. Dr. Naci Görür: Bu kuşak 6 Şubat'tan sonra çok sıkıştı!
        Prof. Dr. Naci Görür: Bu kuşak 6 Şubat'tan sonra çok sıkıştı!
        Uzmanından merak edilen soruya cevap... Bu hafta hava nasıl olacak?
        Uzmanından merak edilen soruya cevap... Bu hafta hava nasıl olacak?
        Super Bowl'da şampiyon belli oldu!
        Super Bowl'da şampiyon belli oldu!
        Kadınlar bareti taktı
        Kadınlar bareti taktı
        Yeni Beşiktaş sahne alıyor!
        Yeni Beşiktaş sahne alıyor!
        EYT’liye emlak vergisi muafiyeti
        EYT’liye emlak vergisi muafiyeti
        Savunmanın teminatı!
        Savunmanın teminatı!
        Kabine Toplantısı bugün... Gündemde neler var?
        Kabine Toplantısı bugün... Gündemde neler var?
        Çinli marka için Türkiye'de yatırım açıklaması
        Çinli marka için Türkiye'de yatırım açıklaması
        İşsizlikte düşüş
        İşsizlikte düşüş
        Bu kez enflasyonu duman etmedi
        Bu kez enflasyonu duman etmedi
        "Olmaktan korktukları yerdeler!"
        "Olmaktan korktukları yerdeler!"

        Benzer Haberler

        Karabük Valisi Yavuz, ziyaretlerde bulundu
        Karabük Valisi Yavuz, ziyaretlerde bulundu
        Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı
        Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı
        Karabük'te çeşitli suçlardan aranan 29 kişiden 19'u tutuklandı
        Karabük'te çeşitli suçlardan aranan 29 kişiden 19'u tutuklandı
        AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Çetinkaya'dan oto pazarına ziyaret
        AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Çetinkaya'dan oto pazarına ziyaret
        Karabük'te İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
        Karabük'te İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
        Karabük'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Karabük'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı