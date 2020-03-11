Validen Mehmet Akif Ersoy'u anma mesajı

Karabük Valisi Fuat Gürel, 12 Mart İstiklal Marşı'nı Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Gürel, mesajında, İstiklal Marşı'nın şanlı tarihinin hiçbir döneminde istiklal ve istikbalinden ödün vermemiş, birlik ve beraberlik içinde tüm zorlukların üstesinden gelebilme iradesini göstermiş aziz milletin özgürlük ve bağımsızlık manifestosu olduğunu belirtti.

İstiklal Marşı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilişinin 99. yılında aynı coşku, azim ve kararlılıkla büyük, güçlü Türkiye'yi hep birlikte milletin hedeflerine taşımanın onur ve gururunu yaşadıklarını ifade eden Gürel, şunları kaydetti:

"İstiklal Marşımızın mısralarında Milletimizin tarihi boyunca verdiği bütün mücadele, azim ve kararlılığı en veciz sözlerle ifade eden vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy, fikirleri, idealleri, mütevazı hayatı, örnek kişiliği ve asil duruşuyla geleceğimizin mimarları gençlerimiz ve çocuklarımız için önemli bir ilham kaynağıdır. Bizlere düşen görev; bilimde, sanatta, kültürde, sporda ve dahi her alanda azim ve kararlılıkla ülkemizi çağın ötesine taşımak ve onun deyimiyle tüm dünyaya 'Asım’ın nesli diyordum ya nesilmiş gerçek' dedirtebilmektir. Bu duygu ve düşüncelerle Kurtuluş Mücadelemizin başkomutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'u, istiklal ve istikbal mücadelemizin kahramanları aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor; kahraman gazilerimize ve şehitlerimizin mukaddes emanetlerine sevgi, saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum."

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