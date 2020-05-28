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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İş adamı Sarıalioğlu'ndan SSAUMDER'e destek

İHA

İş adamı Fatih Sarıalioğlu Sporda Şiddet, Alkol ve Uyuşturucuyla Mücadele Derneği (SSAUMDER) tarafından yürütülen 'Sporcu çocuklar geliyor' projesine hem maddi hem de manevi olarak destek verecek.

İş adamı Sarıalioğlu'ndan SSAUMDER'e destek

İş adamı Fatih Sarıalioğlu Sporda Şiddet, Alkol ve Uyuşturucuyla Mücadele Derneği (SSAUMDER) tarafından yürütülen ‘Sporcu çocuklar geliyor’ projesine hem maddi hem de manevi olarak destek verecek.
Sporda şiddet,uyuşturucu ve alkolle mücadele eden ve bu kötülüklerin meydana getirdiği zararları onarmak için çabalayan SSAUMDER’e bir destek de iş adamı Fatih Sarıalioğlu’ndan geldi. Derneğin projelerini yakından takip ettiğini belirten Sarıalioğlu, hem maddi hem de manevi olarak destek vereceğini açıkladı.
İş hayatında olduğu kadar zaman zaman yaptığı yardımlarla gündeme gelen iş dünyasının tanınmış simalarından Fatih Sarıalioğlu konu ile ilgili yaptığı açıklamada, SSAUMDER’in gerek Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde gerekse diğer bölgelerde de yaptığı çalışmaları takdirle karşıladığını dile getirerek, şunları kaydetti. “Her ne kadar Trabzon’lu olsak da ikinci memleketim olan Karabük’ten böyle bir derneğin çıkıp yurt çapında ayrım gözetmeksizin yaptığı faaliyetleri uzun zamandır gururla takip ediyorum. Böylesi güzel bir organizasyonda çorbada bizimde tuzumuz bulunsun istedim. Dernek başkanımızdan aldığım bilgilere göre bu sene yapılması planlanan ancak korona virüsünden dolayı ertelen ‘Çocuk Tribünü’ projesini bizzat yakından takip ediyorum. Projenin detaylarını inceledim her ayrıntısı düşünülmüş geleceğimiz olan çocuklarımız için hazırlanan bu projeye gerek maddi, gerekse manevi olarak bende destek olacağımı sizlerin huzurunda söylemek isterim. Kısmetse bundan sonra geleceğimiz olan çocuklarımız için yapılan bu projeyi yakından takip edeceğim ve sık sık sizlere bilgilendirme yapacağım. Ülkemizin ve tüm dünyanın içinde bulunduğu Covid19 salgının bir an önce bitmesini Cenabı Allah’tan niyaz ederim. Bu vesile ile Covid19 virüsünden hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet bu hastalığa yakalanan tüm vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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