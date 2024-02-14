Karabük'te drift yapan sürücüye 32 bin 233 lira ceza uygulandı
Karabük'te otomobiliyle drift yapan sürücüye 32 bin 233 lira para cezası kesildi.
Karabük'te otomobiliyle drift yapan sürücüye 32 bin 233 lira para cezası kesildi.
100. Yıl Mahallesi'nde bir sürücünün aracıyla drift yaparak trafiği tehlikeye düşürmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.
Ekiplerce yakalanarak 32 bin 233 lira para cezası uygulanan sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu.
Öte yandan sürücünün drift yaptığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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