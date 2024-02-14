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        Karabük'te drift yapan sürücüye 32 bin 233 lira ceza uygulandı

        Karabük'te otomobiliyle drift yapan sürücüye 32 bin 233 lira para cezası kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 00:46 Güncelleme: 14.02.2024 - 00:46
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        Karabük'te drift yapan sürücüye 32 bin 233 lira ceza uygulandı
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        Karabük'te otomobiliyle drift yapan sürücüye 32 bin 233 lira para cezası kesildi.

        100. Yıl Mahallesi'nde bir sürücünün aracıyla drift yaparak trafiği tehlikeye düşürmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

        Ekiplerce yakalanarak 32 bin 233 lira para cezası uygulanan sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu.

        Öte yandan sürücünün drift yaptığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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