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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan Galatasaray ve Okan Buruk'a flaş sözler! - Fenerbahçe Haberleri

        Jose Mourinho'dan Galatasaray ve Okan Buruk'a flaş sözler!

        Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Lille ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Şampiyonlar Ligi'ne katılma şanslarıyla ilgili, "Zor ama deneyeceğiz" diyen Portekizli teknik adam, Galatasaray ve teknik direktör Okan Buruk hakkında ise gündem yaratacak ifadeler kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.08.2024 - 19:34 Güncelleme: 12.08.2024 - 20:08
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        Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında 13 Ağustos Salı günü saat 20.00'de Lille'i konuk edecek. Sarı-lacivertliler zorlu mücadelenin çalışmalarını tamamlarken, teknik direktör Jose Mourinho maç öncesi açıklamalarda bulundu.

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        Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Portekizli teknik adam, hem Lille maçıyla ilgili hem de Galatasaray ve Okan Buruk'la ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.

        Mourinho'nun açıklamaları şu şekilde:

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        "Lille başkanının ne dediğini umursamıyorum, adını bile bilmiyorum. Meunier tecrübeli bir oyuncu, söylediklerine saygı duyuyorum. Söylediklerine ama benim için ne söylediği önemli değil."

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        "BENİ ELEŞTİRİRSENİZ ÜNLÜ OLURSUNUZ"

        "Portekiz'de 'Meyve veren ağaç taşlanır' denir. Çok kupanız olduğunda eleştirilmeniz normal. Gazeteciler için de aynı şey geçerli, beni eleştirirseniz ünlü olursunuz."

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        "ZOR AMA DENEYECEĞİZ"

        "Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatının elemeler ile bir ilgisi yok. Ben her zaman ülke puanı yüksek ülkelerde çalıştım. Böyle ülkelerde direkt Şampiyonlar Ligi'ne katılıyorsunuz. Bu durum aslında tüm Türk takımlarının Avrupa maçlarında aldığı sonuçların karşılığı. Bu sadece Fenerbahçe'nin sorunu değil. Mesela İtalya'da Roma 2 yılda 2 kez Avrupa finali oynadı, Inter 1 kez, Atalanta 1 kez. Türkiye'de ikinci bitiren takımın Şampiyonlar Ligi'ne kalması için 6 maç yapması gerekiyor, bu zor ama deneyeceğiz."

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        "G.SARAYLI BİR FUTBOLCU YUMRUK ATIP KART GÖRMEYEBİLİYOR!"

        "Emin olduğum tek şey; Galatasaray Teknik Direktörü 4 metre sahaya girdiğinde kart görmüyor ancak ben 1 metre girdiğimde görüyorum. Galatasaraylı bir futbolcu başka bir oyuncunun suratına yumruk atıp kart görmeyebiliyor. İlk haftada bunu öğrendim."

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        "TÜRKİYE'DE TAKIMLAR SAVUNMA YAPMAYI BİLİYOR"

        "Türkiye Ligi'nde çok mücadeleci maçlar oluyor, bunu gördüm. Takımlar savunma yapmayı biliyor, rakibin tempoyu düşürmesini sağlayabiliyor. Sivasspor, Samsunspor bunlar iyi takımlar..."

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        "PENALTILARA ÇALIŞTIK"

        "90 dakika içerisinde maçı kazanabiliriz, kaybedebiliriz de. 120 dakika içerisinde kazanabiliriz, maç penaltılara da gidebilir. Evet penaltılara çalıştık. O yüzden sizleri dışarı çıkardık, kameraların olmasını istemedik."

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        "MERT MÜLDÜR VE ÇAĞLAR OYNAYACAK"

        "Benzer özelliklere sahip oyuncularımın olduğu yerlerde rotasyon yapıyorum. Mesela yarın Mert Müldür ve Çağlar oynayacak. İyi imkanlarımız olan pozisyonlarda rotasyon yapabiliyoruz maça göre."

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        "FERDİ UMARIM BİZİMLE KALIR"

        "Söylentilere çok takılırsanız başınız belada olur. Ferdi'nin takımda kalmasını istiyorum ama bu benim üzerimde bir konu. Ferdi harika bir profesyonel, çok iyi bir çocuk. Her gün antrenmanlarda çok çalışıyor. Umarım bizimle kalır."

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        "ŞU AN FRED'İ DÜŞÜNMÜYORUM"

        "Şu anda yeni gelebilecek bir oyuncuyu ya da Fred'i düşünmüyorum. Şu anda düşündüğüm tek şey yarın oynayacak oyuncularım. Takımı en iyi şekilde maça hazırlamayı düşünüyorum. 48 saat önce bir maç yaptık ama Lille yapmadı. Şu an elimde olan İsmail, Krunic, Szymanski, Zajc, Mert Hakan gibi isimlere odaklanmak istiyorum."

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        "YA TAMAM, YA DEVAM MAÇI"

        "Eğer 7 gol atıyorsak, 6 gol yemek bana uyar. Ancak gol atamıyorsak ve gol de yemiyorsak eleniriz. Sayılarla ilgili bir pragmatizm ortaya çıkıyor. Yarın ya tamam, ya devam maçı. Sakin olmalıyız, maçın keyfini çıkarmalıyız. Yarın bütün stadyum arkamızda olacak"

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