Son dakika haberi Beşiktaş'ın yeni transferi Cher Ndour İstanbul'a geldi!
Transferde hareketli günler geçiren Beşiktaş, Cher Ndour'u kadrosuna katarak orta sahasını güçlendirdi. Siyah-beyazlıların PSG'den 1 yıllığına kiraladığı 20 yaşındaki Senegal asıllı İtalyan futbolcu, İstanbul'a geldi. Ndour'un sağlık kontrollerinden geçtikten sonra Beşiktaş'la resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.
Transfer döneminin hızlı takımlarından Beşiktaş, bir ismi daha bitirdi. Siyah-beyazlılar, Fransız devi Paris Saint-Germain'in (PSG) genç orta sahası Cher Ndour'u kiralık olarak kadrosuna kattı.
20 yaşındaki Senegal asıllı İtalyan futbolcu, İstanbul'a geldi. Ndour'u taşıyan özel uçak, saat 20.55 sularında Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı. Havalimanı çıkışında Beşiktaşlı taraftarlar tarafından sloganlarla karşılanan Cher Ndour özel bir araçla konaklayacağı otele geçti.
Genç futbolcunun sağlık kontrollerinden geçtikten sonra Beşiktaş'la resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.
PİYASA DEĞERİ 4 MİLYON EURO
Geçtiğimiz devre arasında Braga'ya kiralanıp geri dönen Ndour, PSG'ye geçen sezon başında Benfica'dan bedelsiz olarak transfer edilmişti. Güçlü fiziği ve her iki ayağını da kullanmasıyla dikkat çeken orta saha oyuncusunun PSG ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028 yılına kadar devam ediyor. Senegal asıllı İtalyan futbolcunun piyasa değeri 4 milyon euro bandında yer alıyor.
Ndour geçen sezon 15 resmi maçta 2 gol kaydetti.