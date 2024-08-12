Son dakika haberi Beşiktaş'ın yeni transferi Cher Ndour İstanbul'a geldi!

Transfer döneminin hızlı takımlarından Beşiktaş, bir ismi daha bitirdi. Siyah-beyazlılar, Fransız devi Paris Saint-Germain'in (PSG) genç orta sahası Cher Ndour'u kiralık olarak kadrosuna kattı.

20 yaşındaki Senegal asıllı İtalyan futbolcu, İstanbul'a geldi. Ndour'u taşıyan özel uçak, saat 20.55 sularında Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı. Havalimanı çıkışında Beşiktaşlı taraftarlar tarafından sloganlarla karşılanan Cher Ndour özel bir araçla konaklayacağı otele geçti.

Genç futbolcunun sağlık kontrollerinden geçtikten sonra Beşiktaş'la resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.