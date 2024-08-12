Kartal yenileriyle uçuyor!

Samsunspor'u deplasmanda 2-0 yenerek Süper Lig'e galibiyetle başlayan Beşiktaş'ta yüzler gülüyor. Siyah-beyazlılar, zorlu deplasmanda kazanırken yeni transferlerin performansı da dikkat çekiyor. Samsunspor karşısında Rafa Silva, 31. dakikada kilidi açarken 5 dakika sonra ise bir başka yeni transfer Gabriel Paulista kafayla farkı ikiye çıkardı.

7 GOL ATIP YEMEDİ Siyah-beyazlıların Galatasaray ile oynadığı ve 5-0 kazandığı Süper Kupa maçına da yeni transferler damga vurmuş, Immobile 2 golle yıldızlaşırken Rafa Silva 1 gol ve 1 asist üretmişti. Beşiktaş yeni sezondaki 2 resmi maçta rakip fileleri 7 kez havalandırırken kalesinde ise gol görmedi.