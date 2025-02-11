13 yaşındaki Su Dilem'i boğdu! Cani babadan sosyal medya cinayeti! Tekirdağ'da, 44 yaşındaki A.Y.'nin sosyal medyada canına kıyacağı yönündeki paylaşımın ardından evine giden sağlık ve polis ekipleri, A.Y.'yi, yaralı, 13 yaşındaki kızı Su Dilem Y.'yi ise cansız halde buldu. Kızını öldürdüğünü ifadesinde anlatan A.Y., kızının sosyal medya hesabında erkek arkadaşıyla paylaşımlarını gördükten sonra çok sinirlendiğini söyledi. A.Y, "Eve geldikten kısa bir süre sonra bu sebeple kızımla tartıştık. Akabinde sinirlenerek kızımı kanepede boğdum, daha sonra intihar etmek amacıyla ilaç içtim ve kendi bileklerimi kestim" dedi

Anadolu Ajansı Giriş: 11.02.2025 - 10:36 Güncelleme: 11.02.2025 - 15:12 facebook

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