13 yaşındaki Su Dilem'i boğdu! Cani babadan sosyal medya cinayeti!
Tekirdağ'da, 44 yaşındaki A.Y.'nin sosyal medyada canına kıyacağı yönündeki paylaşımın ardından evine giden sağlık ve polis ekipleri, A.Y.'yi, yaralı, 13 yaşındaki kızı Su Dilem Y.'yi ise cansız halde buldu. Kızını öldürdüğünü ifadesinde anlatan A.Y., kızının sosyal medya hesabında erkek arkadaşıyla paylaşımlarını gördükten sonra çok sinirlendiğini söyledi. A.Y, "Eve geldikten kısa bir süre sonra bu sebeple kızımla tartıştık. Akabinde sinirlenerek kızımı kanepede boğdum, daha sonra intihar etmek amacıyla ilaç içtim ve kendi bileklerimi kestim" dedi
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde alınan bilgiye göre, Hatip Mahallesi'nde yaşayan A.Y'nin (44) sosyal medya hesabındaki paylaşımından intihar girişiminde bulunacağını düşünen yakınları durumu polise ihbar etti.
POLİS VE SAĞLIK EKİBİ EVİ GİTTİ
AA'daki habere göre bunun üzerine A.Y'nin evine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce kapı çilingir vasıtasıyla açtırıldı.
13 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞU ÖLÜ BULUNDU
Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde evde bulunan A.Y'nin kızı 13 yaşındaki Su Dilem Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Bilekleri kesilmiş halde yaralı bulunan A.Y. ise sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
KISA SÜRE ÖNCE EŞİNDEN AYRILMIŞTI
A.Y'nin bir süre önce eşinden ayrıldığı ve sosyal medya hesabında eski eşini sorumlu tutan bir paylaşım yaptığı tespit edildi. A.Y. tedavisinin ardından gözaltına alındı.
KIZINI ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ
Şüpheli baba A.Y. ifadesinde olay günü kızını okuldan alarak eve getirdiğini anlattı.
İfadesinde kızının sosyal medya hesabında erkek arkadaşıyla paylaşımlarını gördükten sonra çok sinirlendiğini ifade eden A.Y, "Eve geldikten kısa bir süre sonra bu sebeplerden dolayı kızımla tartıştık. Akabinde sinirlenerek kızımı kanepede boğdum, daha sonra intihar etmek amacıyla ilaç içtim ve kendi bileklerimi kestim" dedi.