Spor yazarları Beşiktaş'ın Samsunspor galibiyetini değerlendirdi: Lige damga vuracak!

"SAMSUNSPOR'A YAKIŞMADI"

TURGAY DEMİR/FOTOMAÇ: "Tarladaki yıldızlar! Samsun son 20 yılda kendini aşan harika bir şehir. Spor tesisleri bakımından da bir çok ilimizden daha şanslı… Peki böyle bir şehirde, hem de ligin ilk maçında o zeminin hali nedir öyle! Hiç yakışmadı… Beşiktaş, ne Samsunspor ikisi de oynayamadılar zaten. Samsunspor'un ev sahibi olarak daha gayretli ve hırslı olduğunu gördük, Beşiktaş ise serinkanlı ve akıllıydı. Rafa Silva'nın tekniğini konuşturamaması bana göre öncelikle zeminin azizliğiyde."