Son dakika haberi Irak'ın kuzeyinden Silopi'deki servis aracına saldırı: Ölü ve yaralılar var

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bugün Şırnak'ın Silopi İlçesi Çalışkan Beldesi Siyahkaya bölgesinde faaliyet gösteren madencilik işletmesi servis aracının yolda seyir halinde olduğu sırada patlama meydana geldiğini belirterek, patlamada 1 kişinin öldüğünü, 2'si ağır 8 kişinin yaralandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından, Silopi ilçesinde meydana gelen olayla ilgili açıklama yaptı.

"Bugün saat 12.40 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan bir ihbarda, Silopi İlçesi Çalışkan Beldesi Siyahkaya bölgesinde faaliyet gösteren madencilik işletmesi servis aracı yolda seyir halindeyken meydana gelen patlama sonucu yaralananlar olduğunun bildirildiğini" belirten Yerlikaya, olay yerine sevk edilen güvenlik görevlilerce patlamanın meydana geldiği bölgede Hudut Birliği ile müştereken emniyet tedbirleri alınarak yaralıların sevkinin sağlandığını bildirdi.