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        Haberler Dünya Son dakika haberi Reuters: ABD, Türkiye'den İran'ı ikna etmesini istedi | Dış Haberler

        Son dakika haberi Reuters: ABD, Türkiye'den İran'ı ikna etmesini istedi

        Reuters'ın son dakika olarak servis ettiği haberinde, "ABD, Türkiye'den İran'ı ikna etmesini istedi" ifadeleri kullanıldı. İran-İsrail arasındaki tansiyonun yükseldiği dönemde konuşan ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Jeff Flake, "İran ile herhangi bir ilişkisi olan tüm müttefiklerimizden, Türkiye de dahil olmak üzere, gerginliği azaltmak için İran'ı ikna etmelerini istiyoruz." dedi.

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 13.08.2024 - 07:37 Güncelleme: 13.08.2024 - 08:19
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        "ABD, Türkiye'den İran'ı ikna etmesini istedi"
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        7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmalarında, İsrail'in Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükrü'yü Beyrut'ta, Hamas lideri İsmail Haniye'yi Tahran'da öldürmesiyle gerilim yükseldi. Bölgede neler yaşanacağı belirsizliğini korurken, İran'dan peş peşe İsrail'e karşılık verileceği açıklamaları gelmişti. Dün akşam Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise, "İran'ın İsrail'e misilleme saldırısının bu hafta olabileceği" ifade edildi.

        Bölgede tansiyonun yükseldiği bir dönemde konuşan, görev süresinin sonuna yaklaşan ve yakında ülkesine dönecek olan ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Jeff Flake, ABD'nin Türkiye'den Ortadoğu'daki gerilimi azaltması için İran'ı ikna etmesini istediğini söyledi.

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        İstanbul'da gazetecilerle bir araya gelen Flake, "İran ile herhangi bir ilişkisi olan tüm müttefiklerimizden, Türkiye de dahil olmak üzere, gerginliği azaltmak için İran'ı ikna etmelerini istiyoruz." dedi.

        Flake Washington'un Türk muhataplarını işaret ederek "Gerilimin tırmanmaması için ellerinden geleni yapıyorlar. Onlar gerilimin tırmanmayacağından bizden daha emin görünüyorlar." ifadelerini kullandı.

        ABD-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ

        ABD-Türkiye ilişkileri hakkında konuşan Flake, ilişkilerin artık "bir süredir olduğumuzdan daha iyi bir yerde" olduğunu söyledi.

        Türkiye'nin Ağustos başında Ankara'da Soğuk Savaş'tan bu yana ABD ile Rusya arasındaki en büyük esir değişiminde oynadığı "faydalı rol"e dikkati çekti.

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